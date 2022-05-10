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تهنئة من رجال المدفعية في لوغانسك لسكان المدن التي تحتلها القوات الأوكرانية

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تهنئة من رجال المدفعية في لوغانسك لسكان المدن التي تحتلها القوات الأوكرانية
Sputnik
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قال العقيد ميخائيل فيليبونينكو من قوات لوغانسك، إن رجال المدفعية في القوات الشعبية، أرسلوا "بطاقات تهنئة بعيد النصر" لسكان المدن التي تحتلها القوات الأوكرانية.

وذكر العقيد، أنه تم إرسال "بطاقات التهنئة" بواسطة إطلاق قذائف دعائية باتجاه هذه المدن.

وأضاف العقيد: "قمنا بشكل منفصل بتهنئة سكان مدينتي سفيتلودارسك ولوغانسكويه وأرسلنا لهم بطاقات تهنئة. انتظروا أيها الأعزاء، سنأتي قريبا ونخلصكم من الطاعون القومي الفاشي".

ويشار إلى أن المركزين السكنيين يقعان في جمهورية دونيتسك الشعبية ولا يزالان تحت سيطرة القوات الأوكرانية.  وتقوم قوات لوغانسك، بتطوير الهجوم في هذا الاتجاه من مدينة دبالتسيف المجاورة.

المصدر: نوفوستي

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