زعيم حزب الرابطة الإيطالي: آمل أن تجلب رحلة دراغي لواشنطن السلام لأوكرانيا

أعرب زعيم حزب "الرابطة" الإيطالي، ماتيو سالفيني، عن أمله في أن تجلب زيارة رئيس الوزراء ماريو دراغي إلى واشنطن السلام "بدلا من الأسلحة وتأجيج الصراع".

وقال سالفيني، في تصريح للصحفيين على هامش حملة لجمع توقيعات لإجراء استفتاء شعبي، إنه "يأمل في أن تكون زيارة دراغي إلى واشنطن رحلة تجلب السلام ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بدلا من الأسلحة وتجدد الصراع".

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وأضاف: "يبدو لي أن المتنافسين (في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأوكراني فلاديمير وزيلينسكي) أكثر استعدادا للحوار، وأتمنى ألا يكون هناك أحد بعيد عن الطاولة لا يرغب في جلوسهما إليها".

وأضاف في إشارة إلى الدعم العسكري المقدم من الغرب للسلطات في كييف "طلبت من دراغي نقل رغبة الإيطاليين في السلام إلى الولايات المتحدة. بعد قرابة ثلاثة أشهر من الحرب وقتل عشرات الآلاف. ولن توقف الحرب ولن تقربنا من السلام أي أسلحة أخرى".

وردا على سؤال حول انفتاح الرئيس الفرنسي على مراجعة المعاهدات الأوروبية لإلغاء شرط إجماع الدول الأعضاء لاتخاذ القرارات، قال سالفيني "ماكرون يقترح إلغاء حق النقض على مستوى الاتحاد الأوروبي؟ الأولوية بالنسبة لي في الوقت الراهن هي السلام والعمل وهما قضيتان متصلتان لأن الحرب ستؤدي إلى خسارة مئات الآلاف من الوظائف في إيطاليا. أنا على استعداد للحديث عن تعديل المعاهدات عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار في أوكرانيا".

المصدر: "آكي"