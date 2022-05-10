واشنطن: لا آفاق لمفاوضات ناجحة للتسوية في أوكرانيا في المستقبل المنظور

أكدت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، أنه "من غير المحتمل إجراء مفاوضات ناجحة للتسوية في أوكرانيا على المدى المنظور، وأن التصعيد محتمل".

وقالت في جلسة استماع للجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي: "علاوة على ذلك، نظرا لأن كلا من روسيا وأوكرانيا تعتقدان أنهما قادران على الاستمرار في تحقيق مكاسب عسكرية، فإننا لا نرى أي طريق للمضي قدما في عملية السلام من خلال المفاوضات، على الأقل على المدى القريب".

وأشارت إلى أنه "خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفي سياق الوضع حول أوكرانيا، من الممكن التحرك نحو مزيد من عدم القدرة على التنبؤ والتصعيد المحتمل".

المصدر: "تاس"