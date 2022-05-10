بايدن: خطوات بوتين مدروسة للغاية لكن أخشى أن روسيا قد لا تجد مخرجا من الأزمة في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يحاول معرفة كيفية المضي قدما في موقف قد لا يكون فيه لروسيا، في رأيه، طريقة للخروج من الأزمة في أوكرانيا.

وفي لقاء مع ممثلين عن الحزب الديمقراطي، أعرب بايدن عن قلقه من أنه "قد لا يكون لدى روسيا في الوقت الحالي أي مخرج [من الأزمة في أوكرانيا]".

ونقلت عنه وكالة "رويترز" قوله: "أحاول معرفة ما يمكننا فعله حيال ذلك".

وفي ذات الوقت، وصف بايدن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "مدروسة للغاية".

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ويرى الزعيم الأمريكي أن "بوتين أعتقد أنه يمكن أن يقسم الناتو، وأنه يعتقد أنه يمكن أن يقسم الاتحاد الأوروبي".

المصدر: تاس