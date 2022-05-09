بساكي: بايدن مستاء من تسريب معلومات عن المساعدة الاستخباراتية لأوكرانيا

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، إن الرئيس جو بايدن لم يكن سعيدا بتسريب المعلومات لوسائل الإعلام حول المساعدة الاستخباراتية لأوكرانيا.

وقالت بساكي خلال إحاطة صحفية: "لم يكن الرئيس سعيدا بهذه التسريبات. إن رأيه هو أن هناك مبالغة في دورنا وتصريحات خاطئة، فضلا عن التقليل من دور الأوكرانيين".

وأوضحت أن بايدن لا يعتبر تسريب مثل هذه المعلومات أمرا بناء.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن بايدن طالب وكالات المخابرات الأمريكية بوقف تسريب المعلومات للصحافة حول المساعدة الاستخباراتية لأوكرانيا.

المصدر: RT