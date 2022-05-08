واشنطن: سنواصل تزويد أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية وقرار استخدامها يرجع لكييف

قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن واشنطن ستواصل تزويد كييف ببيانات استخباراتية لكن كيفية استخدام هذه المعلومات تعود للجيش الأوكراني.

وقالت المندوبة ليندا توماس جرينفيلد في مقابلة مع سي إن إن: "نزودهم بالمعلومات الاستخباراتية حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد روسيا، وكذلك اتخاذ موقف أفضل على طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي".

وأضافت: "لكن القرار بشأن كيفية استخدام هذه المعلومات، واعتمادهم عليها وآلية التعامل معها، يبقى على عاتقهم"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لم تتوقف عن دعم أوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة الروسية.

وقالت: "سنواصل تقديم الدعم الذي يحتاجون إليه... روسيا شعرت بعواقب الدعم الأمريكي لأوكرانيا".

المصدر: تاس