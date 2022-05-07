الاستخبارات الأمريكية تنتقد التسريبات حول نقل واشنطن معلومات استخبارية لكييف

انتقد ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية تسريب معلومات لوسائل الإعلام حول نقل الولايات المتحدة بيانات استخبارية لقوات كييف، حول تحركات القوات الروسية في أوكرانيا.

وصرح ويليام بيرنز بأن التسريبات في وسائل الإعلام بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية بين واشنطن وكييف "غير مسؤولة وخطيرة".

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وقال في منتدى بواشنطن استضافته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "أتفق تماما على أنه أمر غير مسؤول، ومخاطرة كبيرة وخطيرة بالنسبة للناس أن يتحدثوا كثيرا، سواء كان ذلك تسريبا بشكل خاص أو علنيا يتحدث عن قضايا استخباراتية محددة".

وأضاف: "من الخطأ الكبير أيضا التقليل من شأن القدرات الاستخباراتية المهمة للأوكرانيين أنفسهم.. هذا بلدهم.. لديهم معلومات أكثر بكثير مما لدينا".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مصادرها، أن الولايات المتحدة تنقل سرا لقوات كييف معلومات حول ما يحدث في ساحة المعركة في أوكرانيا، تتضمن بيانات حول تحركات الجيش الروسي.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام إلى أن واشنطن ركزت على نقل البيانات حول موقع المقرات المتنقلة للقوات الروسية.

وتعتقد مصادر الصحيفة أن الجيش الأوكراني استخدم المعلومات الواردة من الولايات المتحدة في مهاجمة مواقع للقوات الروسية.

ويوم الجمعة، ذكرت شبكة "إن بي سي" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات هاتفية مع كبار مسؤولي المخابرات والبنتاغون، قال خلالها إن التقارير الإخبارية الأخيرة حول تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع أوكرانيا جاءت بنتائج عكسية، وشدد على أن هذه التسريبات يجب أن تتوقف.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية