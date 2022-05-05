خبير: تزويد أوكرانيا بمعلومات استخبارية مشاركة أمريكية مباشرة في الصراع

أكد رئيس مجلس مؤسسة نادي فالداي الدولي أن نقل بيانات استخبارية من الولايات المتحدة إلى الجانب الأوكراني أدى إلى تصعيد النزاع، معتبرا ذلك "مشاركة مباشرة في الصراع".

وتعقيبا على مقالة صحيفة "نيويورك تايمز" حول نقل واشنطن معلومات سرية إلى كييف حول تحركات الجيش الروسي ومواقع القيادة الروسية المتنقلة، قال أندري بيستريتسكي في مقابلة مع وكالة "تاس"، إن هذا ينسجم مع السياق العام، الذي هو للأسف "تصعيد للصراع لأن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تستخدم أوكرانيا قوة بالوكالة ضد روسيا... هذا يؤدي إلى زيادة الخسائر، ومن الواضح أنه لن يعجل نهاية الصراع".

وأضاف أن الأنشطة التي نفذتها الولايات المتحدة وبعض دول الغرب في إمدادات الأسلحة والعمليات الاستخباراتية، هي "مشاركة مباشرة في الصراع"، مشيرا إلى انه "من الصعب للغاية رسم حدود واضحة للمشاركة المباشرة في الصراع لكن الحقيقة هي أن هذه مشاركة لا شك فيها".

وأضاف أن "تجارة الأسلحة تمثل ظاهرة عالمية، وكان تبادل المعلومات الاستخبارية موجودا حتى قبل هذا الصراع. ولكن في هذه الحالة، هو على الأقل يفتقر إلى الحياد، ويعد مشاركة إلى حد معين إلى جانب أحد الأطراف".

المصدر: تاس