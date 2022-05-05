صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة تسرع وتيرة تدريب الجيش الأوكراني على استخدام الأسلحة الغربية

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن السلطات الأمريكية تكثف وتيرة تدريب الجيش الأوكراني على استخدام الأسلحة الغربية، بما في ذلك مدافع الهاوتزر والطائرات الهجومية من دون طيار.

إقرأ المزيد

وأفيد نقلا عن ممثلي البنتاغون، بأنه يجري في الوقت الحالي تدريب مئات الجنود الأوكرانيين في أوروبا على استخدام مدافع الهاوتزر والطائرات من دون طيار والرادارات، وإن "الجيش الأمريكي يزيد من وتيرة تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الأسلحة".

وتشير الصحيفة الأمريكية في السياق ذاته إلى أنه "تم حتى الآن تدريب أكثر من 220 أوكرانيا على استخدام منصات المدفعية الأمريكية، ولا سيما مدافع الهاوتزر إم 777"، كما أشير أيضا إلى أن "20 جنديا أوكرانيا أتموا الأحد، آخر يوم في دورة تدريبية لمدة أسبوع حول استخدام أحدث طائرة فينيكس جوست المسيرة، وتم إرسال 121 من هذه الطائرات إلى أوكرانيا"، وأضيف نقلا عن البنتاغون أن أكثر من 50 أوكرانيا سيبدأون هذا الأسبوع أيضا التدريب.

ويفترض الجانب الأمريكي، حسب الصحيفة، أن الأوكرانيين الذين تم تدريبهم سينقلون بعد عودتهم إلى البلاد مهاراتهم إلى أفراد عسكريين آخرين.

المصدر: تاس