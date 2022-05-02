البنتاغون يعلن عن تسليم 80% من مدافع الهاوتزر المخصصة لكييف

أعلن البنتاغون عن تسليم 80% من مدافع الهاوتزر الأمريكية المخصصة لكييف إلى القوات الأوكرانية، وأنه درب ما لا يقل عن 170 جنديا للتعامل معها، بالإضافة إلى تسليمها عددا من الرادارات.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين: "أستطيع أن أؤكد أن 80% من مدافع الهاوتزر من نوع "777" (M177)، قد تم تسليمها إلى الأوكرانيين"، موضحا أن الحديث يدور عن 70 مدفعا من أصل 90 تم رصدها كمساعدات عسكرية لكييف.

ووفقا له، تسلم الأوكرانيون نصف قذائف الهاوتزر التي يبلغ عددها 140 ألفا من عيار 155 ملم، كما تم تدريب أكثر من 170 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين على التعامل مع M177، ومن المتوقع تخريج 50 متدربا آخر يوم الاثنين.

كما كشف المسؤول عن نقل جميع الرادارات تقريبا إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 5000 مضاد للدبابات من طراز "جافيلين"، صنعت خصيصا لأوكرانيا منذ أن بدأت العمليات في روسيا.

وقال متحدث باسم البنتاغون إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أرسلت الولايات المتحدة 14 طائرة محملة بمساعدة عسكرية إلى أوكرانيا، ونظمت خمس دول أخرى 23 رحلة جوية أخرى.

المصدر: وكالات