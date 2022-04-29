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البنتاغون يؤكد بدء تدريب العسكريين الأوكرانيين في ألمانيا

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البنتاغون يؤكد بدء تدريب العسكريين الأوكرانيين في ألمانيا
Legion-Media APFootage
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي
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أعلن البنتاغون أنه بدأ بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام الأسلحة والمعدات الأمريكية على أراضي ألمانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "اليوم بوسعي الإعلان أن الولايات المتحدة بدأت بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الأنظمة الأساسية في القواعد الأمريكية في ألمانيا".

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وأضاف كيربي أن هذه التدريبات ستكون امتدادا للتدريبات السابقة على استخدام المدافع، التي جرت "في أماكن أخرى".

وأوضح أن التدريبات على أراضي ألمانيا ستشمل التدريب على استخدام محطات الرادار الجديدة والعربات المدرعة التي تم إدراجها على حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

المصدر: تاس

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