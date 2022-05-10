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الدفاع الروسية: قوات جمهورية لوغانسك وصلت إلى الحدود الإدارية للجمهورية

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الدفاع الروسية: قوات جمهورية لوغانسك وصلت إلى الحدود الإدارية للجمهورية
Sputnik
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بوصول قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بدعم من القوات الروسية إلى الحدود الإدارية للجمهورية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء: "اخترقت وحدات الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية بدعم من القوات المسلحة الروسية، بعد أن أكملت تحرير قرية بوباسنايا من القوميين، دفاع العدو العميق ووصلت إلى الحدود الإدارية لجمهورية لوغانسك الشعبية".

وأضاف أنه تم نتيجة الهجوم القضاء على ما يصل إلى 120 قوميا وتدمير 13 مدرعة و12 مركبة.

المصدر: تاس

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