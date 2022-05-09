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لوغانسك تعلن انسحاب لواء أوكراني كامل من مدينة ليسيتشانسك

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لوغانسك تعلن انسحاب لواء أوكراني كامل من مدينة ليسيتشانسك
Globallookpress /Xinhua/Victor
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أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى موسكو روديون ميروشنيك أن لواء كاملا تابعا للقوات الأوكرانية انسحب من مدينة ليسيتشانسك بعد سلسلة من الاشتباكات.

وقال ميروشنيك في بيان نشره على "تيلغرام": "انسحب لواء كامل من القوات المسلحة الأوكرانية وغادر ليسيتشانسك اليوم، تاركا مواقعه بعد اشتباكات متقطعة".

وأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أمس عن سيطرة قوات الشيشان الخاصة على مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

المصدر: RT

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