قديروف يعلن سيطرة القوات الروسية على مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن سيطرة قوات الشيشان الخاصة على مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ونشر قديروف على قناته في تطبيق "تيليغرام" اليوم الأحد فيديو يظهره، وهو يجري من سيارته اتصالا مرئيا مع مساعده للشؤون الأمنية دانييل مارتينوف في منطقة دونباس.

وقال مارتينوف خلال الاتصال: "أصبحت مدينة بوباسنايا بالكامل تحت سيطرة وحداتنا الخاصة"، وتم تطهير المجمع الصناعي في بوباسنايا من القوات الأوكرانية المتحصنة هناك.

ووصف قديروف بوباسنايا بأنها "بلدة مهمة واستراتيجية صعبة عزز العسكريون الأوكرانيون على مدى سنوات مواقعهم فيها".

ولم تعلن وزارة الدفاع الروسية بعد عن سيطرة قواتها على بوباسنايا التي استمر فيها القتال على مدى شهرين بين قوات روسيا وجمهورية لوغانسك من جانب، والقوات الأوكرانية.

المصدر: RT