فون دير لاين بعد مناقشات مع أوربان: "نحن بحاجة لمزيد من العمل"

أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية محادثات مع رئيس الوزراء الهنغاري وصفتها بأنها "مفيدة" لتوضيح القضايا المتعلقة بالعقوبات على روسيا، وأشارت إلى "الحاجة لمزيد من العمل".

وغردت فون دير لاين قائلة: "ساعدت المناقشات المسائية مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان في توضيح القضايا المتعلقة بالعقوبات وأمن الطاقة. لقد أحرزنا تقدما، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل".

وفي وقت سابق، اتهم فيكتور أوربان بروكسل بمحاولة تقويض وحدة الاتحاد الأوروبي، من خلال مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن فرض حظر نفطي على روسيا. وفي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، قال السياسي إن بودابست لن تكون قادرة على تنفيذ العقوبات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، واصفا العقوبات على قطاع الطاقة الروسي بأنها خط أحمر بالنسبة لبلاده.

بعد ذلك، أقرت فون دير لاين بأن الأمر قد يستغرق وقتا أطول للاتفاق على حظر واردات النفط من روسيا، معربة في الوقت ذاته عن ثقتها في أن القرار سيتم اتخاذه.

المصدر: RT