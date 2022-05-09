أردوغان: الاتحاد الأوروبي ابتعد عن قيمه التأسيسية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي ابتعد عن قيمه التأسيسية.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الرئيس التركي بمناسبة يوم أوروبا: "حان الوقت لأن يكتب الاتحاد الأوروبي الذي ابتعد عن قيمه التأسيسية وتأثر بالسياسات قصيرة المدى للدول الأعضاء، تاريخا جديدا له فيما يخص الحرب في أوكرانيا".

وأضاف أنه يجب تشجيع عملية العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي والتي تواصلها تركيا بصبر وتصميم، على الرغم من كل أنواع العقبات، من خلال نهج بناء".

المصدر: نوفوستي