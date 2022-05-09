الدوما: الغرب تعمّد جعل أوكرانيا نقطة انطلاق يضغط منها على موسكو

أشار رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي إلى أن الغرب تعمّد جعل أوكرانيا نقطة انطلاق يضغط بها على موسكو ويشن منها عدوانه المباشر.

وكتب سلوتسكي في منشور على قناته عبر "تيليغرام": "قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن روسيا لم تترك خيارا لحكومته سوى تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ليقلب الواقع رأسا على عقب مرة أخرى".

وأضاف: "لقد تم تحويل أوكرانيا عمدا إلى نقطة انطلاق للضغط والعدوان المباشر على روسيا.. لقد أراد الغرب مجتمعا أن يتصرف بالوكالة".

وتابع أن "روسيا هي التي لم يكن لديها أي خيار" في حل الوضع بأوكرانيا بالوسائل السلمية.

وأردف قوله إن الغرب غض الطرف "عن سياسة نظام كييف في قمع الناطقين بالروسية والأقليات القومية وممارسة الأعمال الانتقامية ضدهم وانتشار عدوى النازية الجديدة".

ولفت إلى أن روسيا "سعت إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك لمدة ثماني سنوات، بينما كانت كييف تستعد للحرب".

وشدد على أنه "علاوة على ذلك، نمت الشهية لدى النخب الأوكرانية لدرجة أن زيلينسكي بدأ يتحدث عن الأسلحة النووية".

وتوجه إلى شولتز قائلا: "من الأفضل التزام الصمت بدلا من هذه التصريحات في يوم النصر".

المصدر: "تاس"