البيت الأبيض: لسنا مستعدين لتوضيح شروط رفع العقوبات عن روسيا

أبدى البيت الأبيض صعوبة في الإعلان عن الشروط التي يمكن بموجبها رفع العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدا على أن دور واشنطن هو "الاستمرار في تعزيز موقف أوكرانيا".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي: "تنطلق الإدارة الأمريكية من حقيقة أن الاتفاقات الدبلوماسية مطلوبة للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا، ومع ذلك، فإن واشنطن ليست جاهزة لتوضيح الشروط التي سيتم بموجبها رفع القيود المفروضة على روسيا".

وأضافت: "لن أتفاوض من هنا بشأن هذا. نحن نعلم أن هناك حاجة إلى عملية مفاوضات دبلوماسية ونحن ندعم ذلك. لكن دورنا هو الاستمرار في تعزيز موقف أوكرانيا، سواء كان بمساعدة عسكرية أو اقتصادية أو إنسانية، لمواصلة تعزيز الوحدة في العالم... نحن لا نريد أن نسبق الزمن".

المصدر: تاس