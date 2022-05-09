وسائل إعلام: النواب الأمريكي سيصوت على حزمة مساعدات بـ40 مليار دولار لأوكرانيا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي بأن مجلس النواب الأمريكي سيصوت قريبا على حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة: "يخطط مجلس النواب للتصويت هذا الأسبوع على حزمة مساعدات بقيمة تقارب الـ40 مليار دولار لأوكرانيا".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من اليوم الاثنين قرارا بتسريع توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بموجب قانون الإعارة والتأجير، وتيسير تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.

المصدر: نوفوستي