أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن المقاتلين الروس المستمرين في تطهير مدينة بوباسنايا المحررة، اغتنموا أسلحة حديثة أرسلت لأوكرانيا من أوروبا والولايات المتحدة.

وقال قديروف: "يقوم جنود الوحدات الخاصة من جمهورية الشيشان بتطهير الملاجئ والقواعد التي هجرها النازيون في مدينة بوباسنايا المحررة مؤخرا".

وأضاف: "عثرنا على رشاشات وصواريخ جافلين وأغذية، وبهذا الشكل فإن المساعدة التي يتفاخر بها الجيش الأوكراني، والتي تقدمها دول أوروبا وأمريكا، تعود بالفائدة علينا في النهاية".

وأكد أن الأسلحة الحديثة التي خلفها القوميون وراءهم موجودة في كل منزل وشارع تقريبا.

وقال قديروف: "أشكر السيد بايدن على موقفه الحازم تجاه مسألة تسليح عصابات بانديرا، فبفضل مبادئه يتم تزويد مقاتلينا بالمؤن والأسلحة الإضافية".

المصدر: تاس