بايدن يدعو الكونغرس لموافقة عاجلة على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس للموافقة بشكل عاجل على طلبه لحزمة مساعدات جديدة بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا، حتى يتمكن من التوقيع على مشروع القانون في الأيام المقبلة.

وقال بايدن: "هذه حاجة ملحة، لا يمكننا السماح لإمدادات المساعدات بالانقطاع بينما ننتظر المزيد من الإجراءات من الكونغرس. نحن قبل هذه النقطة الحرجة بحوالي 10 أيام".

وأضاف: "أدعو الكونغرس إلى تمرير مشروع القانون بشأن المساعدات الإضافية لأوكرانيا بشكل سريع وتقديمه لي للتوقيع عليه في الأيام القليلة المقبلة".

المصدر: تاس