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الخارجية الروسية: لا ننوي إغلاق السفارات الغربية في بلادنا

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الخارجية الروسية: لا ننوي إغلاق السفارات الغربية في بلادنا
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن موسكو لا تنوي إغلاق السفارات الأوروبية ردا على الخطوات غير الودية الجديدة المحتملة.

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وردا على سؤال صحفي حول احتمال إغلاق البعثات الدبلوماسية الأوروبية في روسيا على خلفية الخطوات غير الودية الجديدة للدول الغربية وتوسيع العقوبات ضد روسيا قال غروشكو: "إنه ليس في تقاليدنا، لأننا نعتقد أن عمل البعثات الدبلوماسية مهم".

وأضاف: "لم نبدأ الحرب الدبلوماسية وحملة الطرد".

المصدر: نوفوستي

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