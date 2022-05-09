الخارجية الروسية تعلق على أنباء عن إغلاق منظمة الصحة العالمية مكاتبها في موسكو

علق سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن منظمة الصحة العالمية تعتزم النظر في إغلاق مكتبها التمثيلي في موسكو.

وقال فيرشينين: "دعونا لا نعلق على كل الشائعات. أعتقد أن التعاون مع روسيا كان ولا يزال يمثل قيمة كبيرة لمنظمة الصحة العالمية".

وكانت العديد من وسائل الإعلام تحدثت مؤخرا أن دول منظمة الصحة العالمية ستنظر في إصدار قرار ضد روسيا الأسبوع المقبل على خلفية الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك احتمال إغلاق مكتب إقليمي رئيسي في موسكو.

المصدر: نوفوستي