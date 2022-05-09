قناة بريطانية تقاطع دبلوماسيا روسيّا فور عرضه صورا نشرها زيلينسكي عليها شعارات نازية

سارعت قناة "سكاي نيوز" لإنهاء مقابلة مع نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فور عرضه على الهواء صورة نشرها زيلينكسي لجندي أوكراني يحمل شعار فرقة SS "الرأس الميتىة" النازية.

وكتب دميتري بوليانسكي عبر تطبيق تيليغرام: "مقابلتي مع "سكاي نيوز" بالكاد أعجبت الصحفيين البريطانيين. سمعوا الكثير من الأشياء غير السارة وغير المريحة للغاية. أما النهاية فاتضح أنها فاضحة".

وسأل الدبلوماسي الصحفي عما إذا كانت السلطات البريطانية محرجة من حقيقة أن زيلينسكي هنأ الجميع على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالانتصار على النازية بصورة تظهر قوميا يحمل الشعار النازي لفرقة "الرأس الميتة"..

وقال: "تم حذف الصورة بعد نصف ساعة، لكن مستخدمي الإنترنت تمكنوا من حفظها وعرضتها على الشاشة، وتساءلت عما إذا كان الرأي العام البريطاني يعرف أن هذه الفرقة مسؤولة عن إعدام نحو مائة أسير حرب بريطاني في فرنسا مع بداية الحرب العالمية الثانية؟ ألا يشعر وزير الدفاع البريطاني بالحرج لأنه بعد كل هذا يدعم ويسلح حكومة ترفع علانية مثل هذه الشعارات؟".

وأوضح بوليانسكي أنه بعد ذلك "أنهى المقدم المحادثة بسرعة، وقال إن وقتنا قد نفد فجأة"، وأن "سكاي نيوز" "لا يمكنها تأكيد صحة هذه المعلومات".

واضاف: "هذه هي حرية التعبير الشهيرة في الغرب... لا يحتاجون إلى الحقيقة! الآن سوف يفكرون مائة مرة قبل دعوة الدبلوماسيين الروس على الهواء".

وفي وقت سابق، نشر فلاديمير زيلينسكي بمناسبة يوم النصر 9 مايو، صورا على شبكاته الاجتماعية، لعسكري أوكراني يرتدي زيا يحمل شعار فرقة SS النازية "الرأس الميتة".

وتم لاحقا حذف الصورة من حسابات زيلينسكي، لكنها بقيت على حساب "تويتر" لوزارة الدفاع الأوكرانية.

المصدر: RT