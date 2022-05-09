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سيناتور روسي: منشورات زيلينسكي تهدف لتبييض النازية في أوكرانيا

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سيناتور روسي: منشورات زيلينسكي تهدف لتبييض النازية في أوكرانيا
AP
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علق السيناتور الروسي فلاديمير جباروف لقناة RT على صور نشرها فلاديمير زيلينسكي في الـ9 من مايو لعسكري أوكراني يرتدي زيا يحمل شعار فرقة SS النازية "الرأس الميتة".

وبحسب النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، فإن نشر مثل هذه الصور وتبييض النازية الذي يجري في الوقت الحالي في أوكرانيا، أمران مترابطان.

وأكد جباروف أن "هذه أشياء مترابطة. شاهد كيف تنهض أوروبا دفاعا عن النازية الجديدة الأوكرانية. إنهم يعتقدون أن كل شيء يسير على ما يرام ويغضون الطرف عن الفظائع التي تحدث حيث مرت القوات الأوكرانية وحيث عملت (كتيبة) أزوف والكتائب النازية الأخرى".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن رئيس أوكرانيا "لم يدن أزوف أبدا"، مؤكدا أنه "يعبر عن مصالح أولئك النازيين الذين هم الآن في السلطة".

وفي وقت سابق، نشر فلاديمير زيلينسكي بمناسبة يوم النصر 9 مايو، صورا على شبكاته الاجتماعية، لعسكري أوكراني يرتدي زيا يحمل شعار فرقة SS النازية "الرأس الميتة".

وفي وقت لاحق، تم تعديل المنشور، وتمت إزالة الصورة، لكن الصورة نفسها بقيت على حساب "تويتر" لوزارة الدفاع الأوكرانية.

المصدر: RT

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