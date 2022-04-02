زيلينسكي يدافع عن كتيبة "آزوف" النازية خلال لقاء تلفزيوني

دافع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في لقاء تلفزيوني عن كتيبة "آزوف" النازية في أوكرانيا، معتبرا أن مقاتليها يدافعون عن البلاد.

وسأل مقدم البرامج برات باير خلال مقابلة عن طريق الفيديو على قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية مع الرئيس الأوكراني عن ماهية كتيبة "آزوف" النازية التي تنفذ دور الميليشيا في أوكرانيا والمعروفة بعدوانيتها وحول ما يجب على الأمريكيين أن يعرفوا عنهم؟

أجاب زيلينسكي: "آزوف" هي واحدة من الكتائب الكثيرة التي تقاتل في أوكرانيا وهم على ما هم عليه، إنهم يدافعون عن بلدنا، وأريد أن أكشف أن جميع أعضاء هذه الكتائب تم ضمها إلى الجيش الأوكراني، مقاتلو "آزوف" ليسوا مقاتلين مستقلين بعد الآن، إنهم جزء من الجيش الأوكراني".

وفي الوقت نفسه قال الرئيس الأوكراني: "في العام 2014 تم اكتشاف مخالفات لدى بعض المتطوعين في كتائب "آزوف" للقانون الأوكراني، وتم تحميل المخالفين المسؤولية، القانون فوق الجميع".

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي