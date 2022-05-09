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شولتس يدعو لجعل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا "أكثر وضوحا"

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شولتس يدعو لجعل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
Globallookpress IMAGO/Felix Zahn/photothek.net
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى استئناف وإجراء مفاوضات أكثر وضوحا بين روسيا وأوكرانيا من أجل التوصل إلى تسوية سلمية بسرعة .

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين: "مطلبنا هو أن يتم استئناف المفاوضات، وأن تصبح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أكثر وضوحا، وأن يتم التوصل من خلالها إلى اتفاق بسرعة كبيرة. ولا ينبغي أن يحدث دمار جديد في أوكرانيا. بل على العكس من ذلك، يجب أن يتم إحراز تقدم في المفاوضات الآن".

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وأضاف: العملية العسكرية الروسية مستمرة منذ عدة أسابيع، لذلك من المهم أن نتقدم بسرعة كبيرة لإنهاء الحرب. مطالبنا واضحة. يجب إنهاء الحرب، يجب إسكات المدافع، نريد أن تسحب روسيا قواتها. ومن المهم ألا يكون هناك تصعيد جديد.

وأضاف شولتس أن هناك أمرا واحدا يجب أن يكون واضحا وهو أنه من المستحيل تصور قبول أوكرانيا بسلام قسري، وقبولها بشروط لا تراعي سيادتها ووحدة أراضيها.

المصدر: نوفوستي

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