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ماكرون: فرنسا وألمانيا تريدان استكمال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

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ماكرون: فرنسا وألمانيا تريدان استكمال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
AFP John MACDOUGALL
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس وبرلين تسعيان لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت في أوكرانيا، تمهيدا لاستكمال المفاوضات بين موسكو وكييف وتحقيق السلام.

وقال في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين: "ما نريد تحقيقه هو وقف إطلاق النار لاستكمال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتحقيق السلام وانسحاب القوات الروسية الشامل... هذا هو هدفنا".

وأضاف: "نريد مساعدة أوكرانيا في التفاوض على الشروط التي تحددها بنفسها".

المصدر: "تاس"

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