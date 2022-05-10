كوليبا: لن نتسامح إذا لم نحصل على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إنه إذا لم تحصل أوكرانيا على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، فإن هذا سيعني أن "أوروبا تحاول خداع" كييف.

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وفي تعليقه على تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تستغرق عدة سنوات أو حتى عقود، قال كوليبا في حديثه لصحيفة "فاينناشل تايمز": "قبل ثلاثة أشهر لم يكن لدى هذا البلد (أوكرانيا) أي أمل حتى في العضوية. والآن هم يناقشون كم من الوقت ستستغرق".

وأضاف أنه إذا لم تحصل أوكرانيا على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، فإن هذا يعني أن "أوروبا تحاول خداع" كييف، مشددا على أن أوكرانيا لن تتسامح مع ذلك.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، سابقا، إن الاتحاد الأوروبي قد يناقش مسألة منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو القادم.

المصدر: RT