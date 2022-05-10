فضيحة "رأس الموت"

أثار رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي فضيحة بنشره في يوم النصر 9 مايو صورة على شبكاته الاجتماعية لعسكري أوكراني يرتدي زيا يحمل شعار فرقة من قوات SS النازية، فما دلالة هذا الشعار؟

يمثل شعار "الجمجمة وعظمتين متقاطعتين"، ("رأس الموت")، رمزا دوليا قديما للموت، أو تحديا الموت أو الخطر أو الموتى، واستخدمته على مدى القرون الماضية مختلف أطياف العسكريين وحتى القراصنة، لكنه ارتبط بشكل أساسي بالاستخدام العسكري الألماني في القرنين التاسع عشر والعشرين.

أما في شكله الذي ظهر به في منشور زيلينسكي، فأصبح "رأس الموت" شعارا للفرقة الثالثة لقوات الجناح العسكري للحزب النازي في ألمانيا، والتي تم تشكيلها في أكتوبر 1939، وكان ينتمي معظم أفراد الفرقة الأوائل إلى "وحدات الجماجم" (حراس معسكرات الاعتقال النازية).

ثم انضم أفراد من وحدات قوات الأمن الخاصة (SS) إلى الفرقة في أوائل عام 1940، وقد شاركت هذه الوحدات المجرمة في مذابح متعددة ضد المدنيين والزعماء السياسيين وأسرى الحرب في بولندا، وأراضي الاتحاد السوفيتي وغيرها من المناطق المحتلة من ألمانيا خلال الحرب العالمية اثانية.

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ومع أنه تم لاحقا حذف الصورة من حسابات زيلينسكي، لبست هي الصورة الوحيدة التي تظهر استخدام عناصر القوات الأوكرانية شعارات ورموز نازية، حيث يمكن رؤية مثل هذه الشعارات على الأعلام والزي العسكري لبعض الكتائب النازية مثل "آزوف"، كما تم العثور على مواد وأغراض تحمل هذه الشعارات في قواعد انسحبت من القوات الأوكرنية في دونباس ومناطق أخرى.

واعتبر السناتور الروسي فلاديمير جباروف أن منشورات زيلينسكي تهدف لتبييض النازية في أوكرانيا.

المصدر: RT