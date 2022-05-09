وجه الرئيس فلاديمير بوتين بتشكيل فريق عمل يشرف على استحداث بنية تحتية جديدة لإداراة التعاملات والحوالات المالية مع الدول الصديقة بالروبل الروسي، وعملاتها الوطنية.

بوتين يكلف بوضع آلية جديدة لسوق العملة والتعاملات المالية الخارجية

تم تشكيل في روسيا مجموعة عمل لتنظيم التعاملات المالية للتجارة مع دول العالم، وذلك في ظل العقوبات العربية على روسيا.

كذلك ستعنى مجموعة العمل بتنظيم سوق العملات المحلية لضمان استقراره.

وجاء في وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للحكومة الروسية اليوم: "شكل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات الروسية لتطوير آليات جديدة في مجال تنظيم العملة والتسويات الدولية.

ومن بين المهام الرئيسية لمجموعة العمل الجديدة وضع خطة لآلية تنفيذ الحسابات المالية والتجارية لروسيا مع الشركاء من الدول الصديقة.

كذلك يتوجب على مجموعة العمل تحديد آلية تنفيذ التعاملات المالية للتجارة مع الدول غير الصديقة، أي الدول التي فرضت عقوبات على روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، من بين صلاحيات مجموعة العمل اتخاذ وصياغة موقف روسيا خلال المفاوضات حول آليات التسويات الدولية.

كما ستعمل مجموعة العمل على تطوير إجراءات تنظيم الصرف الأجنبي في روسيا "من أجل ضمان توازن العرض والطلب في المعاملات في سوق الصرف الأجنبي".

كذلك ستعمل على عدد من القضايا الأخرى، بما في ذلك الحد من "المخاطر المرتبطة بتعليق العمليات مع الأصول الأجنبية التابعة لروسيا".

وسيقدم الهيكل مقترحات ومعلومات محدثة حول هذه الموضوعات إلى رئيس روسيا وإدارته.

وضمت مجموعة العمل التي سيرأسها مساعد الرئيس الروسي مكسيم أريشكين كلا من: رئيس البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، ورئيس وزارة التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف ، ونواب وزراء الخارجية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة ورؤساء مصلحة الضرائب الفيدرالية ودائرة الجمارك الفيدرالية وممثلي عدد من الإدارات الأخرى، وغيرهم.

المصدر: تاس