 
مباشر

غوتيريش يدعو موسكو وكييف لتكثيف الجهود الدبلوماسية للتسوية

أخبار روسيا

غوتيريش يدعو موسكو وكييف لتكثيف الجهود الدبلوماسية للتسوية
Globallookpress
لأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/szed

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا وأوكرانيا إلى تكثيف جهود التفاوض الدبلوماسي بينهما، كما دعا القوى العالمية لتقديم الدعم اللازم في هذا الاتجاه.

وقال غوتيريش في تصريح: "أدعو روسيا وأوكرانيا إلى تكثيف جهودهما الدبلوماسية للحوار من أجل تحقيق تسوية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

إقرأ المزيد
غوتيريش: لا بد من عودة منتجات روسيا وبيلاروس وأوكرانيا إلى الأسواق العالمية
غوتيريش: لا بد من عودة منتجات روسيا وبيلاروس وأوكرانيا إلى الأسواق العالمية

وأضاف: "كما أدعو اللاعبين الإقليميين والدوليين إلى دعم هذه العملية لتحقيق الاستقرار العالمي".

وأشار إلى أنه مستعد لبذل جهوده لـ"حل الصراع" في أوكرانيا.

المصدر: "سبوتنيك" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا