غوتيريش يدعو موسكو وكييف لتكثيف الجهود الدبلوماسية للتسوية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا وأوكرانيا إلى تكثيف جهود التفاوض الدبلوماسي بينهما، كما دعا القوى العالمية لتقديم الدعم اللازم في هذا الاتجاه.

وقال غوتيريش في تصريح: "أدعو روسيا وأوكرانيا إلى تكثيف جهودهما الدبلوماسية للحوار من أجل تحقيق تسوية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

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وأضاف: "كما أدعو اللاعبين الإقليميين والدوليين إلى دعم هذه العملية لتحقيق الاستقرار العالمي".

وأشار إلى أنه مستعد لبذل جهوده لـ"حل الصراع" في أوكرانيا.

المصدر: "سبوتنيك"