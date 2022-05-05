 
مباشر

غوتيريش: لا بد من عودة منتجات روسيا وبيلاروس وأوكرانيا إلى الأسواق العالمية

أخبار العالم

غوتيريش: لا بد من عودة منتجات روسيا وبيلاروس وأوكرانيا إلى الأسواق العالمية
Globallookpress
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/syg7

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة عودة الأغذية والأسمدة من بيلاروس وروسيا وأوكرانيا إلى الأسواق العالمية، بغض النظر عن الأعمال العسكرية.

وقال غوتيريش متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس: "اسمحوا لي أن أكون واضحا - الحل الجاد لتهديدات الأمن الغذائي العالمي يتطلب إعادة دمج الإنتاج الزراعي الأوكراني وإنتاج الغذاء والأسمدة في روسيا وبيلاروس في الأسواق العالمية"، مشددا على أن هذا يجب أن يتم بغض النظر عن الأعمال العسكرية.

وأضاف: "سأفعل كل ما في وسعي لضمان الحوار وإحياء هذه الإجراءات".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق: "ليس هناك حل حقيقي لمشكلة الأمن الغذائي العالمي بدون إعادة الإنتاج الزراعي الأوكراني وإنتاج روسيا وبيلاروس من الغذاء والأسمدة إلى السوق العالمية رغم الحرب"، معربا عن تصميمه على "بذل قصارى جهده لتيسير حوار يمكن أن يساعد في تحقيق هذه الأهداف".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا