استطلاع: أكثر من 75% من الفنلنديين يؤيدون الانضمام لـ"الناتو"

أظهر استطلاع للرأي أجري في فنلندا أن أكثر من 75% من المواطنين يؤيدون انضمام بلادهم إلى "الناتو"، في تحول في الرأي العام على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وكانت نسب التأييد لانضمام فنلندا إلى الحلف في السابق تبلغ ما بين 20 إلى 30%، لكنها ازدادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة في فنلندا والسويد.

وأشارت شركة "تالوستوتكيموس"، والتي أجرت الاستطلاع بتفويض من هيئة "واي إل إي" للبث، أن "حوالي 75% من الفنلنديين يفضلون بأن ينضم بلدهم إلى الحلف، مقارنة بـ60% في مارس الماضي"، حسب نتائج الاستطلاع.

وكشف استطلاع منفصل الأسبوع الماضي، بأن "معظم النواب يؤيدون الانضمام إلى الحلف، حيث أيد الفكرة 121 من النواب البالغ مجموعهم 200، وعارضها 10 فقط".

ورغم إشارة الحلف إلى وجود دعم واسع لانضمام البلدين، إلا أنه سيتعين على برلمانات جميع الدول الـ30 الأعضاء المصادقة على عضويتهما.

وتتمتع الدول التي تحظى بعضوية كاملة في الحلف بحق الحماية رسميا الذي يمليه الدفاع المشترك بموجب البند الخامس من ميثاق الناتو، والذي ينص على أن "أي اعتداء على أحد أعضائه يمثل اعتداء على جميع الأعضاء".

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو موقفه الشخصي من الانضمام للحلف الخميس المقبل.

المصدر: "أ ف ب"