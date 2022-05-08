فنلندا لا تتوقع هجوم روسيا عليها لكنها تستعد لعواقب الانضمام إلى الناتو

تعترف فنلندا بأن انضمامها المحتمل إلى الناتو سيكون له عواقب على العلاقات مع روسيا، لكنها لا تتوقع هجوما من جانبها.

وقال تيتي توبوراينن وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي الفنلندية في مقابلة مع صحيفة "لوموند": "لا نتوقع هجوما عسكريا، لكننا نتوقع نوعا من رد الفعل. نحن جاهزون لجميع المواقف منذ الحرب العالمية الثانية. نأمل بالطبع ألا يكون هذا ضروريا، لأنه في مصلحة روسيا أن تتصرف بشكل لائق".

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وأشار إلى أنهم في هلسنكي يسمعون تقارير مستمرة تفيد بأن روسيا ستكون غير سعيدة للغاية بانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.

وأكدت أن فنلندا لها الحق في أن تختار بنفسها، وإذا قررت التقدم لعضوية الناتو "فلن تفعل ذلك ضد أحد".

وأضافت "فنلندا لا تهاجم أحدا" وأعربت عن قناعتها بأن الناتو تحالف دفاعي.

ووفقا لها فإنه من الممكن أن يتم تقديم طلب الانضمام إلى حلف الناتو في المستقبل القريب، فور اتخاذ القرار من قبل رئيس فنلندا في 12 مايو.

وتابعت: "نحن متوافقون مع حلف الناتو بنسبة 100٪، واستثمرنا المليارات في دفاعاتنا واشترينا مؤخرا 60 مقاتلة F-35، وبهذا الشكل سنكون رافدا للناتو وليس عبئا عليه".

المصدر: تاس