الدفاع الروسية: إصابة مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت الدفاع الروسية إصابة 16 منطقة لتمركز القوات والمعدات الأوكرانية بغارات جوية خلال الليل، إضافة إلى استهداف 407 مناطق أخرى و33 مركز قيادة و5 مستودعات بضربات صاروخية ومدفعية.

أفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صباحية اليوم الثلاثاء، مضيفا أنه نتيجة الضربات تم القضاء على ما يصل إلى 380 من عناصر الفصائل القومية المتطرفة الأوكرانية، وتعطيل 53 قطعة من المعدات العسكرية.

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وذكر كوناشينكوف أنه خلال معركة جوية في مقاطعة خاركوف مساء أمس الاثنين، تم إسقاط طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الأوكرانية.

وخلال الليل، دمرت الدفاعات الجوي الروسية 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة أوديسا.

كما تم اعتراض صاروخ أوكراني من طراز "توتشكا-أو" قذيفة من راجمة صواريخ "سميرتش" في دونيتسك وقذيفتين أخريين في خاركوف.

ومنذ انطلاق عمليتها الخاصة في أوكرانيا، دمرت القوات الروسية ما مجموعه 163 طائرة أوكرانية، و124 مروحية، و793 طائرة مسيرة، و300 صاروخ مضاد للطائرات، و2979 دبابة ومدرعة أخرى، و351 راجمة صواريخ و1440 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و2789 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة ادفاع الروسية