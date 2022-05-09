دبلوماسي روسي: خلقوا بؤرة نازية في وسط أوروبا لمحاربة روسيا

قال السفير الروسي لدى أرمينيا إن الغرب خلق بؤرة نازية في الأراضي التي يسكنها الشعب الأوكراني لأغراض معادية لروسيا في وسط أوروبا.

وأوضح السفير سيرغي كوبيركين يوم الاثنين، خلال حفل استقبال بمناسبة يوم النصر في الحرب الوطنية العظمى، أنه "لسوء الحظ، أظهرت الحياة أنه لم يتعلم الجميع الدروس المروعة حقا التي علمتنا إياها الحرب. ومن أجل المصالح الجيوسياسية الأنانية، تم خلق بؤرة نازية مرة أخرى في وسط أوروبا"، مشيرا إلى ان "المفارقة المأساوية هي أن هذا المركز، تشكّل لأغراض معادية لروسيا وعلى أراضي إقامة الشعب الأوكراني الشقيق".

وأضاف كوبيركين أنه تم تخصيص موارد ضخمة لهذا الهدف، بما في ذلك تقنيات غسيل الدماغ الأكثر تقدما من خلال المراجعة والتزوير وإعادة كتابة تاريخنا المشترك.

وتابع: "من أوكرانيا صنعوا باستمرار "عدوا لروسيا" بإعلان حرب حقيقية ضد كل شيء روسي. لم تترك عدوانية هذا الخط وطبيعته التي لا هوادة فيها لروسيا أي خيار سوى إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس والقضاء على بؤرة النازية والعدوان المناهض لروسيا".

وأكد أن العملية ليست موجهة ضد الشعب الأوكراني، ولكن ضد أيديولوجية النازية وأتباعها.

المصدر: نوفوستي