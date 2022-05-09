واشنطن: رد موسكو على حظر قنواتها التلفزيونية قد يكلف الشركات الأمريكية 300 مليون دولار

أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن ردّ روسيا على حظر واشنطن بث "القناة الأولى" وقناتي "روسيا 1" و"إن تي في" الروسية في الولايات المتحدة، قد يكبد الشركات الأمريكية 300 مليون دولار.

وقال رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة إعلامية أدلى بها: "نحن نعلم أن الكرملين غالبا ما يتخذ إجراءات مماثلة. بالتأكيد قد يحاولون القيام بذلك في هذه الحالة. لكن لا يوجد ما يعادل ما تفعله هذه القنوات التلفزيونية وما تفعله المنظمات التي تمولها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم".

في الوقت نفسه، أشار برايس إلى أن الحديث يدور حول حظر إعلانات الشركات الأمريكية على القنوات الروسية، مقدرا حجم هذه العقود الإعلانية، بنحو 300 مليون دولار.

المصدر: تاس