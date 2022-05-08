واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين في بنوك روسية كبرى

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 8 إداريين في مصرف "سبيربنك" و27 آخرين بمصرف "غازبروم بانك" الروسيين، وقيودا على بنك "موسكو" الصناعي وعشر شركات تابعة له.

وجاء في بيان وزعه البيت الأبيض: "فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثمانية مدراء تنفيذيين في "سبيربانك"، أكبر مؤسسة مالية روسية ذات أهمية فريدة للاقتصاد الروسي، وتمتلك حوالي ثلث جميع الأصول المصرفية الروسية؛ و27 مديرا تنفيذيا من "غازبروم بانك"، وهو بنك روسي كبير يوفر الأعمال لشركة "غازبروم" أحد أكبر مصدري الغاز في العالم، وبنك "موسكو" الصناعي وعشر شركات تابعة له".

وأكدت الحكومة الأمريكية أن القيود الجديدة لا تتعلق بعرقلة عمليات مصرف "غازبروم بانك" وتجميد أصوله.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية: "للتوضيح فقط، نحن لا نفرض عقوبات على "غازبروم بانك" بالطريقة نفسها التي فرضناها على "سبيربانك" و"في تي بي" أو أي بنك روسي كبير آخر... نحن لا نحظر أي تعاملات مع "غازبروم بانك".

المصدر: "تاس"