قال نائب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة إن أوكرانيا كانت تخطط للاعتداء على شبه جزيرة القرم الروسية.

وذكر دميتري بوليانسكي أن الوثائق التي عثرت عليها القوات الروسية خلال العملية الخاصة، تشير إلى وجود خطط محددة لضرب روسيا من أراضي أوكرانيا.

وأضاف: "كانت هناك خطط محددة لضرب روسيا من أراضي أوكرانيا، كما كانت هناك خطط محددة لضرب دونباس"، مشيرا إلى أن هذه المعلومات تم التأكد من صحتها من خلال وثائق الجنرالات الأوكرانيين.

وفي مارس، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، إن أوكرانيا كانت تستعد لغزو أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وشبه جزيرة القرم وتم الحصول على الوثائق التي تؤكد هذه الخطط خلال العملية الروسية.

المصدر: وكالات