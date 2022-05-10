قائد بحرية "الناتو" يكشف عن خطط الحلف في البحر الأسود

أكد قائد القوات البحرية في حلف "الناتو" النائب البريطاني الأدميرال كيث بلونت، أن "الحلف لا يخطط للبقاء بعيدا عن البحر الأسود لفترة طويلة".

وقال أثناء لقائه في فارنا مع قائد البحرية البلغارية الأدميرال كيريل ميخائيلوف: "تتم مراجعة خططنا كل يوم حسب الحالة.. لدينا غواصات وسفن وطائرات، ويتم تكييف برنامج عملها يوميا".

وأضاف: "أؤكد مرة أخرى أن الناتو لا ينوي البقاء خارج منطقة الأسود لوقت طويل".

من جهته، قال ميخائيلوف إن "السفن البلغارية تواصل تمشيط البحر الأسود بحثا عن ألغام محتملة".

وأضاف: "يتم تنفيذ هذه العمليات بالاشتراك مع رومانيا وتركيا".

وأغلقت تركيا عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الوصول إلى البحر الأسود أمام السفن الحربية وفقا لاتفاقية "مونترو"، حيث انسحبت سفن الناتو من هناك مع انطلاق العملية الروسية ولم تعد.

المصدر: "نوفوستي"