كشف مصدر أمني روسي أن مجموعة مراقبة سرية تابعة لحلف الناتو بدأت العمل في أوديسا بهدف مراقبة السفن الروسية بالبحر الأسود.

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وفي التفاصيل، كشف مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية نقلا عن مخبريهم في القوات الأوكرانية أن مجموعة مراقبة سرية تابعة لحلف شمال الأطلسي، تضم عاملين في مجموعة "نوردستارسبورت" الرومانية، بدأت العمل في أوديسا، ومهمة المجموعة هي مراقبة السفن الروسية في البحر الأسود.

وأبلغ مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية وكالة أنباء "نوفوستي" بأنه "في إحدى ضواحي أوديسا، توجد قاعدة سرية لمجموعة المراقبة التابعة للناتو مزودة بمعدات تسمح بتحديد الإحداثيات الدقيقة لأي سفينة في البحر الأسود ضمن دائرة نصف قطرها يصل إلى 200 كيلومتر. المتخصصون الرئيسيون هم أفراد من مجموعة نوردستارسبورت الرومانية".

وبحسب المصدر، فإن هدف المجموعة يتمثل في "منع إنزال القوات الروسية في منطقة أوديسا وإعطاء إحداثيات مواقع السفن الحربية الروسية لتوجيه صواريخ نبتون الأوكرانية المضادة للسفن".

وفي وقت سابق، في منطقة أوديسا، بالقرب من بلدة كراسنوسيلكا، تم تدمير مركز لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب، وبحسب وزارة الدفاع الروسية، أصيبت القاعدة بصواريخ "باستيون" البحرية عالية الدقة.

المصدر: نوفوستي