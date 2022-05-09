البنتاغون يعرب عن استعداده لبحث إمكانية زيادة عدد المدربين الأمريكيين للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن استعدادها لبحث إمكانية زيادة عدد المدربين الأمريكيين، الذين يدربون القوات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في معرض رده على سؤال حول تقييم واشنطن عملية تدريب العسكريين الأوكرانيين وما إذا كانت تعتبر العدد الحالي للمدربين من الحرس الوطني لفلوريدا كافيا: "الآن لا نرى ضرورة لزيادة عدد المدربين".

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وأضاف: "نحن نعتبر أن التدريب كافيا، لأنه ليس الحرس الوطني لفلوريدا وحده المنخرط في المساعدة في التدريب، إنما كندا أيضا تقدم هذه المساعدة، ونعتقد أن الأمور بخير حتى الآن".

وتابع: "بالطبع نريد أن نتحلى بالمرونة، وإذا احتجنا إلى تغيير العدد أو إضافة مدربين، فسنكون بالطبع مستعدين للنظر في هذه المسألة ".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة بدأت تدريب الجنود الأوكرانيين لصيانة مدافع "الهاوتزر" الأمريكية، التي تزودها واشنطن لكييف.

المصدر: "تاس"