استطلاع رأي: أكثر من 40% من الأمريكيين "موافقون" على هزيمة أوكرانيا

أظهر استطلاع رأي في الولايات المتحدة أن ما يقرب من نصف سكانها "موافقون" على هزيمة أوكرانيا، وأكثر لا يرغبون في التضحية برفاهيتهم المادية من أجل معاقبة روسيا.

وكشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية بالاشتراك مع المعهد الأمريكي البريطاني للديمقراطية، أن 43% من المستطلعين مستعدون لقبول هزيمة أوكرانيا في نزاعها مع روسيا، مقابل 41% يرفضون ذلك و 16% آخرين لا موقف محددا لهم.

كما أظهر الاستطلاع أن المواطنين الأمريكيين لا يريدون تحمل التبعات المالية المترتبة على العقوبات المفروضة على روسيا، وأن 53% من الأمريكيين متأكدون من أن تلك العقوبات تضر بأمريكا أكثر من روسيا.

وحسب الدراسة، التي أجريت في 7 مايو، وشملت عينة 1500 أمريكي، فإن 52% من الأمريكيين يعتقدون أن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن غير فعال في التعامل مع الأزمة الأوكرانية.

المصدر: "نوقفوستي"