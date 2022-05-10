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قوات دونيتسك تمشّط "آزوفستال" بحثا عن نازيين فارّين - فيديو

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قوات دونيتسك تمشّط
Globallookpress
منطقة "آزوفستال" في ماريوبول بدونيتسك الشعبية - أرشيف
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باشرت قوات دونيتسك الشعبية تمشيط مناطق مصنع "آزوفستال" بماريوبول، بحثا عن مقاتلي "كتيبة آزوف" النازية الأوكرانية الذين يحاولون فك الحصار عنهم، والتواري في مناطق المصنع المترامية.

وأوضح الفيديو الذي تم تصويره بواسطة "الدرون"، أن "خط التماس يمر فوق الجسر وعلى مسارات السكك الحديدية بالقرب من مساحة ما قبل ورشة العمل في المصنع، حيث يتحرك المسلحون بخفّة عبر المنطقة لتقليل خسائرهم".


المصدر: "نوفوستي"

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