الكرملين: أوامر بوتين بعدم اقتحام "آزوفستال" لا تزال قائمة

فندت موسكو إعلان الجانب الأوكراني عن اقتحام القوات الروسية لمصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل لقوات حكومة كييف في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس أن القوات الروسية لا تزال تحاصر "آزوفستال"، ونفى صحة إعلان الجانب الأوكراني أمس عن تسلل القوات الروسية إلى مجمع المصنع الضخم.

ووقال: "إن الجانب الأوكراني ولاسيما الذين يتحصنون في هذا المصنع معروفون جيدا بإصدارهم كميات هائلة من الأكاذيب والادعاءات الخاطئة باستمرار، ولذلك يجب تنقية المعلومات الصادرة عنهم بأقصى درجات الدقة".

وذكّر بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق أن أمر قوات بلاده بعدم اقتحام "آزوفستال"، مضيفا: "لم يتم الإعلان عن أي أوامر أخرى من قبل القائد العام".

وتطرق المتحدث إلى خبر أفادت فيه وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن ممثل لغرفة عملية تحرير "آزوفستال"، مفاده أن عناصر كتيبة "آزوف" المعروفة بتوجهاتها النازية في المصنع عرضوا مبادلة المدنيين المتواجدين معهم هناك بالطعام والدواء.

وقال بيسكوف إن هذه المطالب "تشبه كثيرا مطالب مماثلة جاءت سابقا من قبل إرهابيين في سوريا وأماكن أخرى"، مشيرا إلى أن هذه المسألة تعود إلى صلاحيات غرفة العمليات الخاصة بتحرير المصنع.

المصدر: وكالات