قديروف ينشر فيديوهات من مدينة بوباسنايا المحررة في لوغانسك

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف مقاطع فيديو يظهر فيها جنود الوحدات الخاصة الروس يطهرون الملاجئ التي هجرتها عصابات "بانديرا" في مدينة بوباسنايا المحررة في لوغانسك.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي نشره قديروف أن القوات الأوكرانية تركت مواقعها على عجل، مخلفة وراءها أسلحتها وملابسها العسكرية.

ويُسمع في الفيديو أحد المقاتلين الشيشان يتوقع أن مقاتلي "بانديرا" هربوا وهم يرتدون ملابس نسائية أو مدنية.

وأضاف: "عثرنا على رشاشات وصواريخ جافلين وأغذية، وبهذا الشكل فإن المساعدة التي يتفاخر بها للجيش الأوكراني، والتي تقدمها دول أوروبا وأمريكا، تعود بالفائدة علينا في النهاية".

المصدر: نوفوستي