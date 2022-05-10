صحيفة فرنسية تكرم مراسل RT بالخطأ

وقعت الصحافة الفرنسية، في خطأ، بدا محرجا لها، حينما نشرت صورة مراسل RT العربية على خبر يفيد بعزم "اتحاد جوائز الصحافة الأمريكية" تكريم الصحفيين الأوكرانيين لـ"مخاطرتهم بحياتهم".

إقرأ المزيد

وفي خبر نشرته، مجلة L'OBS، قالت إن اتحاد جوائز الصحافة الأمريكية منح جائزة بوليتسر لصحافيين أوكرانيين "لشجاعتهم" في تغطية العملية العسكرية الروسية لبلادهم، بحسب قولها.

إلا أن الخطأ الذي وقعت به المجلة، هو أنها نشرت صورة لمراسل RT، خالد الجبوري، خلال تواجده في مقاطعة زابوروجيه في أوكرانيا، أثناء تغطيته جريمة حرب ارتكبتها القوات الأوكرانية باستهدافها لمستشفى عسكري روسي بصواريخ توتشكا-أو.

وقال مراسلنا (بطل الصورة) ساخرا:

يبدو أن الصحيفة الفرنسية اكتشفت متأخرا العلم الروسي على كتفي وميكروفون "RT" في يدي.

الجدير بالذكر أن المجلة عمدت إلى تغيير صورة الخبر، بعد ما تيقنت للخطأ الذي ارتكبته.

RT

وفي التقرير، نقلت المجلة عن مارجوري ميلر، الحائزة على جائزة بوليتسر، إشادتها بـ "شجاعة وتحمل والتزام الصحفيين في أوكرانيا لنقل الحقيقة خلال ما أسمته "غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاسي لبلادهم ودعاية الحرب التي قامت بها روسيا".

RT

ووفقا للجنة حماية الصحفيين، بحسب ما نقلت L'OBS، قتل سبعة صحفيين - من بينهم ثلاثة أوكرانيين - في أوكرانيا أثناء تغطيتهم العملية العسكرية منذ 24 فبراير، وتحقق في مقتل خمسة أوكرانيين آخرين.

المصدر: l'OBS+RT