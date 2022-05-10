طوكيو تعترف باستحالة التخلي عن النفط الروسي في الوقت الراهن

أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاغيودا، أنه لا يمكن لطوكيو في الوقت الراهن رفض إمدادات النفط الروسي بشكل فوري وكامل، لكنها ستقلل من اعتمادها عليها بشكل تدريجي.

وقال هاغيودا: "لا يمكننا الآن رفض استيراد النفط الروسي، لكننا مستعدون للتخلي التدريجي عن الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، بينما نبحث في نفس الوقت عن مصادر بديلة".

وأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وقت سابق أن اليابان تتوافق مع دول مجموعة السبع الأخرى في قرار حظر واردات النفط الروسية، رغم صعوبة مثل هذا القرار بالنسبة لطوكيو.

المصدر: تاس