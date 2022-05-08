رئيس الدوما الروسي: بيان زعماء مجموعة السبع اعتراف بنجاح العملية الروسية في أوكرانيا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن البيان الصادر عن زعماء مجموعة السبع حول تصميمهم على "منع انتصار" روسيا، اعتراف بنجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كتب فولودين على قناته في "تيلغرام": "اعترفت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان بنجاح العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية. بهذه الطريقة فقط يمكن للشخص أن ينظر إلى البيان الذي أصدره زعماء مجموعة السبع اليوم بشأن نيتهم ​​"منع انتصار" روسيا في أوكرانيا".

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وأشار فولودين إلى أن قادة مجموعة السبع بهذا الشكل يعارضون نزع السلاح واحتثاث النازية والوضع الحيادي وغير النووي لأوكرانيا وحق شعبي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين في تقرير مصيرهما.

وشدد رئيس دوما على أنه "من الواضح الآن لماذا لم يتم الرد على المبادرات الأمنية التي اقترحها رئيسنا. لقد دمرت روسيا خططهم لتوسيع الناتو شرقا".

المصدر: نوفوستي